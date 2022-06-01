دارة الملك عبدالعزيز تنضم للفهرس السعودي الموحد بمكتبة الملك فهد

وقّعت دارة الملك عبد العزيز، اتفاقية انضمامها لعضوية الفهرس السعودي الموحد "فهارس" بمكتبة الملك فهد الوطنية.
ويعد الفهرس السعودي الموحد عنصراً رئيساً في برامج البنية التحتية الثقافية بالمملكة وداعماً لتحقيق برنامج جودة الحياة في المجتمع الحيوي وفق رؤية المملكة 2030، كما يسهم بشكل خاص في إثراء الجانب العلمي والبحثي والثقافي والاقتصادي للمجتمع السعودي.
يذكَر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تتطلع من خلال مشروع الفهرس الموحد إلى بناء مرجعية وطنية لتوحيد الممارسات الفنية، وتوفير الأدوات والآليات المعيارية لذلك، وترشيد الإنفاق المالي الموجّه لاقتناء ومعالجة أوعية المعلومات المتعددة بلغاتها المختلفة من خلال الخدمات المقدمة (الفهرسة التعاونية، وتقاسم المصادر، والإعارة التبادلية، وتنمية المجموعات).