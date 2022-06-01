دارة الملك عبدالعزيز تنضم للفهرس السعودي الموحد بمكتبة الملك فهد

يذكَر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تتطلع من خلال مشروع الفهرس الموحد إلى بناء مرجعية وطنية لتوحيد الممارسات الفنية، وتوفير الأدوات والآليات المعيارية لذلك، وترشيد الإنفاق المالي الموجّه لاقتناء ومعالجة أوعية المعلومات المتعددة بلغاتها المختلفة من خلال الخدمات المقدمة (الفهرسة التعاونية، وتقاسم المصادر، والإعارة التبادلية، وتنمية المجموعات).