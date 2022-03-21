"سارة بنت عبدالله": معرض "سلايل معزي نسل الإمام" فرصة لأجيال حاضرة وقادمة لتتعرف على ماضينا المشرق

وأضافت الأميرة سارة: "جدي الأمير مساعد بن عبدالرحمن -غفر الله له ورحمه- كان مهتمًّا بالثقافة، وهو أول مَن أسس مكتبة عامة في الرياض خلال فترة حكم أخيه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-؛ ومن هنا انطلقت مسؤوليتي ثقافيًّا بأن أحافظ على إرث جدي بأن أقدم محتوى ثقافيًّا وتاريخيًّا، يساهم في توثيق سيرة أجدادنا، ودورهم في نهضة المملكة العربية السعودية محليًّا وعالميًّا".