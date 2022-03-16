شاهد حياة الآباء والأجداد.. سوق "الصكة" يجذب زوّار ملتقى "البراحة 3" بالقطيف

جذب سوق "الصكة" بملتقى "البراحة 3" الزوّار الذين توافدوا عليه ليقضوا وقتاً ممتعاً في التجول بين جنباته ومحاله، مستذكرين حقبةً زمنية ماضية من حياة الآباء والأجداد، وبعض حاجياتهم ومستلزماتهم وطريقة تسوقهم.
وصُمم سوق "الصكة" بطريقة تحاكي الأسواق الشعبية التراثية القديمة التي تنشأ عادةً في الأزقة والشوارع الضيقة وتضم في جنبيها محال للحاجيات والمستلزمات القديمة والمشغولات والحرف اليدوية.
ويشمل السوق محال للفخار وأعمال السعف والخوص والأقفاص الخشبية، والملابس الشعبية، ومشغولات التطريز اليدوي، والتحف والعملات القديمة، والأحجار الكريمة، والمقتنيات التراثية، إضافة إلى محال للعسل والقهوة والتمر والحلوى، والبخور والعود.
ويأتي سوق "الصكة" ضمن فعاليات ملتقى "البراحة 3" الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف وأمانة المنطقة الشرقية، في ميدان القلعة التراثي بمحافظة القطيف، ويستمر حتى ١٦ شعبان الجاري.