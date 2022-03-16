شاهد حياة الآباء والأجداد.. سوق "الصكة" يجذب زوّار ملتقى "البراحة 3" بالقطيف

جذب سوق "الصكة" بملتقى "البراحة 3" الزوّار الذين توافدوا عليه ليقضوا وقتاً ممتعاً في التجول بين جنباته ومحاله، مستذكرين حقبةً زمنية ماضية من حياة الآباء والأجداد، وبعض حاجياتهم ومستلزماتهم وطريقة تسوقهم.