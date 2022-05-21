شاهد.. نائب وزير التعليم يدشن "معرض الخط العربي" بتنظيم من مكتبة عبدالعزيز العامة

وقال ولد عمر: "إن هذا المعرض الذي نفتتحه اليوم يأتي ضمن جهود مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وحضورها الذي يعد فرصة لتعزيز التعاون والشراكة، وبهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر لكل من أسهم في إقامة هذا المعرض ليحط رحاله بيننا، وتشريف المنظمة بهذه الفرصة للاطلاع على رصيد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من هذه الروائع وعلى إبداعات الخطاطين في المملكة العربية السعودية".