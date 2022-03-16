شعراء المحاورة يحيون ثاني ليالي الأمسيات الشعرية في "قاف الرياض"

أحيا شعراء المحاورة ثاني ليالي الأمسيات الشعرية في مهرجان "قاف الرياض" بساحة العروض بالدائري الشرقي، وذلك تحت رعاية إمارة منطقة الرياض، وتنظيم أمانة المنطقة.
وشارك في الأمسية كل من الشعراء: فلاح القرقاح وسلطان الهاجري وملفي المورقي وتركي الميزاني وفواز العزيزي وفالح الغنامي وزامل السبيعي.
وحظيت الأمسية بحضور جماهيري كبير من محبي شعر المحاورة ومتابعيه.
كما ستقام اليوم الخميس أمسية شعرية بمشاركة: مصلح بن عياد ووصل العطياني وإبراهيم الشيخي وصقر سليم وفهد العازمي وحمد القارحي.
وتأتي هذه الأمسيات الشعرية ضمن روزنامة متنوعة من البرامج والفعاليات المصاحبة لمهرجان "قاف الرياض" المجتمعية، التي ضمت العديد العروض الشعبية، منها السوق الشعبي الذي يستعرض من خلاله المشاركون مختلف السلع المرتبطة بالموروث، إلى جانب تخصيص مواقع للأسر المنتجة، وتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة، تناسب مختلف الفئات العمرية، وكذلك ركن خاص بالمطاعم والكافيهات. وتستمر الفعاليات ثلاثة أشهر على مدى يومَيْ الخميس والجمعة.