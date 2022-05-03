"صناعة الأفلام السعودية" ضيف شرف مهرجان مالمو للسينما العربية

وسيعرض المهرجان خمسة أفلام روائية سعودية طويلة، وهي: "أربعون عامًا وليلة" للمخرج محمد الهليل، و"حد الطار" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، و"الرحلة" للمخرج كيبون شيزونو (إنتاج سعودي ياباني مشترك)، و"شمس المعارف" للمخرج فارس قدس، و"الطريق 10" للمخرج عمر نعيم، إضافة إلى سبعة أفلام قصيرة هي: "أم السعف والليف" للمخرجة هلا الحيد (إنتاج سعودي أمريكي مشترك)، و"حواس" للمخرج خالد زيدان، و"زوال" للمخرج مجتبى سعيد (إنتاج سعودي ألماني فرنسي مشترك)، و"سعف" للمخرجة وجدان المرزوق، و"شمس 89" للمخرج منصور البدران، و"الطائر الصغير" للمخرج خالد فهد، و"نور شمس" للمخرجة فايزة أمبة.