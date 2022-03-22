فعاليات الطائف عاصمة الشعر تصافح الجمهور خارج أسوار المؤسسات الثقافية

وأضاف: "حرصت الجامعة وبالشراكة مع عددٍ من الجهات على إخراج الشعر من حيز النخبة إلى الجمهور الأوسع، بعد أن ظل طويلًا حكرًا على الأندية والمؤسسات الثقافية، وجاء هذا الظهور إيمانًا بأهمية الشعر وإعادة تلقيه للجميع على الصورة الأولى التي بدأ بها، إذ كان ينشد للعامَّة والخاصَّة في محافلهم".