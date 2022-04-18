فعاليات منوعة.. "تعليم الرياض" تحتفي باليوم العالمي للتراث

من جهته، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبوعباة، أن برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للتراث الذي يقام على مدى يومين خلال الفترة من 18 - 19 رمضان في جميع المدارس يتضمن عديداً من الأنشطة والفعاليات، منها: الألعاب والمسابقات الشعبية والتصاميم التراثية باستخدام النقوش والزخارف التراثية السعودية والأعمال الحرفية الفنية المعبرة عن الصناعات والحرف اليدوية إضافة إلى زيارات إلى المراكز التراثية ومشاركة الطلاب بلبس الأزياء التراثية لمناطق المملكة.