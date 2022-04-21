"فنون أبها" يطلق ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية في نسختها السادسة

نفذت جمعية الثقافة والفنون بأبها، ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية في نسختها السادسة بحضور جمع من المواهب، وانطلقت الليالي بورشة نقد فني عرضت فيها عددًا من الصور وتناقش الحضور حولها.
وتفصيلًا: تضمنت الليالي فعالية "دكة الفوتوغرافيين" التي تحدث فيها مصور وكالة الأنباء السعودية علي الشهري، والمصور ناجي الخلف، وأدارها زيد آل زيد، وتناولت الأساليب الفنية والتقنيات الإبداعية للصور الفوتوغرافية والأبعاد الحديثة للصورة.
وبين "الشهري" أن التصوير التوثيقي يختلف كثيرًا عن الفني؛ حيث يوثق الأول الحدث، وهو ما ينتشر في العمل الصحافي، بينما يهتم الجانب الفني بصناعة صور برؤية فنية.
وأشار الخلف إلى أهمية الجودة والفكرة في الصورة لتكون حالة إبداعية تجذب المشاهد، وتحمل قصة في عمقها تساعد على استشعار الناظر لها لروحها وحيويتها، واختتمت الليالي بمائدة سحور الفوتوغرافيين.
وأكد مدير الجمعية أحمد السروي أن هذا التجمع السنوي في سنته السادسة للفوتوغرافيين والفوتوغرافيات يمثل محطة مهمة لتبادل الخبرات، وتطوير المهارات، ودعم المواهب كهدف رئيس للنهوض بالحركة الفنية في منطقة عسير.