"فنون أبها" يطلق ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية في نسختها السادسة

وبين "الشهري" أن التصوير التوثيقي يختلف كثيرًا عن الفني؛ حيث يوثق الأول الحدث، وهو ما ينتشر في العمل الصحافي، بينما يهتم الجانب الفني بصناعة صور برؤية فنية.