"فنون العمارة" تنظم جلسة حوارية عن ميثاق الملك سلمان العمراني ببولندا

قصّت هيئة فنون العمارة والتصميم شريط الجلسات الحوارية في فئة المكتبة الحضرية، ضمن برامج المنتدى الحضري العالمي بنسخته الـ(11) في جمهورية بولندا، وذلك بإقامة جلسة خاصة بعنوان (كتاب ميثاق الملك سلمان العمراني).
وتأتي هذه الجلسة في إطار مشاركة هيئة فنون العمارة والتصميم بمعرض ميثاق الملك سلمان العمراني في المنتدى، والذي تعرض من خلاله رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في فنون العمارة المحلية ودلالاتها الثقافية وهويتها التي تتوافق مع الطبيعة والمناخ والبيئة المحيطة، بما يعكس التاريخ العريق والموروث الحضاري الأصيل للمملكة.
وارتكزت الجلسة الحوارية الخاصة التي نظمتها الهيئة مع خبراء عالميين، على فلسفة ميثاق الملك سلمان العمراني ومنهجيته، حيث تحدثت الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان في بداية الجلسة قائلة: " ميثاق الملك سلمان العمراني يبرز القيم التي نحتاج أن نغرسها في بيئتنا المبنية، حيث نشاهد أن الجميع أصبح على اطلاع على هذه القيم، ويمكن للجميع المشاركة ".
فيما أوضحت المدير العام لشركة الدباغ للاستشارات الهندسية الأستاذة سمية الدباغ في مداخلتها التي ألقتها في الجلسة أن العمارة والتصاميم الجيدة تُسهم في التحسين من حياة الناس، لذا فإن ميثاق الملك سلمان العمراني أساس رائع لهذا التغيير الإيجابي في حياة الإنسان الاعتيادية ".
ومن جانبه أكد مدير التخطيط والتصميم العمراني للمدن في (ARUP) دانيال رنجليستون خلال حديثه في الجلسة أن ميثاق الملك سلمان العمراني حافز رائع لبدء هذا النقاش المثمر، وجذب الناس من جميع مناطق المملكة العربية السعودية وخارجها بشكل جدي نحوه".
وسعت هيئة فنون العمارة والتصميم من هذه الجلسة إلى توسيع دائرة تأثير وإلهام مرتكزات ميثاق الملك سلمان العمراني، وعرضها على الجمهور الدولي، وبما يتوافق مع رسالة المنتدى الحضري العالمي بنسخته الحالية بعنوان (تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل).