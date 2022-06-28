"فنون العمارة" تنظم جلسة حوارية عن ميثاق الملك سلمان العمراني ببولندا

وارتكزت الجلسة الحوارية الخاصة التي نظمتها الهيئة مع خبراء عالميين، على فلسفة ميثاق الملك سلمان العمراني ومنهجيته، حيث تحدثت الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان في بداية الجلسة قائلة: " ميثاق الملك سلمان العمراني يبرز القيم التي نحتاج أن نغرسها في بيئتنا المبنية، حيث نشاهد أن الجميع أصبح على اطلاع على هذه القيم، ويمكن للجميع المشاركة ".