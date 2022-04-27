فوز الغامدي توقّع الجزء الثاني من كتابها عن الجهود الإغاثية للمملكة

وقالت فوز الغامدي: "شجعني على السير في هذا الاتجـاه. وزاد مـن شـعوري بالمسؤولية للقيام بهذا الدور عوامل عدة، منها: الحرص على أداء الواجب الـديني، والاهتمام بأمر المسلمين عامة. وهذا ما دعت إليه الشريعة الإسلامية".