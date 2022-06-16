"فيصل بن سلمان" يدشن معرض المدينة المنورة للكتاب

واستُهِلَّتْ فقراتُ حفلِ الافتتاح بالسلام الملكي، ثم شاهدَ الحضورُ عرضًا مرئيًا عن المنطقة وفعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب، كما ألقى الرئيسُ التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد علوان، كلمةً أَكَّدَ فيها أنَّ المعرضَ سيقدمُ رحلةً متكاملةً للقراء في قلب المدينة المنورة، حيث يأتي تعزيزًا لمكانتها التي تُعدُّ منارةً فكريةً ومركزًا للإشعاع الثقافي على مرِّ القرون، مشيرًا إلى أنَّ المعرضَ يهدفُ إلى تشجيع انتشار المعرفة والكتاب، والإسهام في نهضة الأمم، وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، التي سيكونُ لها أثرٌ بليغٌ في الارتقاء بجودة الحياة.