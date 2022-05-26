في لقاءٍ علمي.. "الدراسات الاجتماعية" تُناقش تشريعات المجتمع السعودي

وقال الدوسري: إن غاية هذا الملتقى تكمن في التركيز على دور المملكة الريادي في استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية، ورصد التطور في العلاقات الاجتماعية، وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية والتفاعل الإعلامي والسياسي، وإبراز أهمية سن القوانين والتشريعات وأثرها على المجتمع السعودي؛ ليصبح المجتمع السعودي مجتمعًا منتجًا ومعبرًا عن ممكناته ومتطابقًا التطابق الكامل مع رؤية 2030.