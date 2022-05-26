في لقاءٍ علمي.. "الدراسات الاجتماعية" تُناقش تشريعات المجتمع السعودي

أقامت الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية ملتقى علميًا، حول "التشريعات الاجتماعية في المجتمع السعودي"، في مقر مؤسسة الملك خالد الخيرية، وبرعاية الرئيس الفخري للجمعية الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود.
الملتقى تحدّث عن المضامين الإنسانية والتطبيقات العملية للتشريعات الاجتماعية في المجتمع السعودي، وافتتح موضوعاته، رئيس الجمعية الدكتور ذيب بن محمد الدوسري.
وقال الدوسري: إن غاية هذا الملتقى تكمن في التركيز على دور المملكة الريادي في استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية، ورصد التطور في العلاقات الاجتماعية، وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية والتفاعل الإعلامي والسياسي، وإبراز أهمية سن القوانين والتشريعات وأثرها على المجتمع السعودي؛ ليصبح المجتمع السعودي مجتمعًا منتجًا ومعبرًا عن ممكناته ومتطابقًا التطابق الكامل مع رؤية 2030.
وتناول اللقاء مجموعة من الموضوعات للتركيز على دور المملكة في استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية النظام الأساسي في الحكم ورؤية 2030، والتشريعات الإنسانية في المملكة رؤية الأبعاد التاريخية الفكرية والاجتماعية، والتفاعل الإعلامي والسياسي دولياً ومحلياً مع التطورات في منظومة التشريعات الاجتماعية وإبراز أهمية سن القوانين والتشريعات الضامنة وأثرها على المجتمع السعودي مع تطبيقات عملية للأنظمة الحديثة.
يُذكر أن الملتقى العلمي شارك به أستاذ علم الاجتماع الأمير الدكتور سيف الإسلام آل سعود، وأستاذ التاريخ الحضري الدكتور عبدالله بن عثمان الخراشي، وأستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العساف، والمستشار القانوني ورئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور خالد بن عبدالرحمن الفاخري، وعُقِد بإدارة عميد مركز الدراسات الإنسانية سابقًا الأستاذة الدكتورة هند بنت ماجد الخثيلة.