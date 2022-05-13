"قاف الرياض" يتغنى بسلامة الملك: مُجار وخطاك الباس يا خادم البيتين

انطلقت فعاليات "قاف الرياض" في ساحة العروض بالدائري الشرقي بالقصائد والشيلات الوطنية، وردد الحضور مع الشعراء " مُجار وخطاك الباس يا خادم البيتين وينعاد عليك العيد يا خير الأوطان"، في حين أُلغيت الأمسية الثانية تضامناً مع الأشقاء الإماراتيين في مصابهم بوفاة الشيخ خليفة بن زايد.
وبهذه المناسبة، أقيمت محاورة شعرية جمعت كلاً من محمد السناني، تركي الميزاني، حامد القارحي، طلق زاروط، علي العضياني، حمدان العصيمي، والفنان المنشد عبدالله آل مخلص، فيما أُلغيت أمسية أمس الجمعة 12 شوال 13 مايو التي كان من المقرر أن يحييها الشعراء: سفر الدغيلبي، معتق العياضي، علي الدعية، مرهب البقمي، فالح أبو عضيدة، سعود المسيلي، والفنان المنشد عبدالله آل فروان.
وتقام فعاليات "قاف الرياض" بإشراف إمارة منطقة الرياض، وتنظيم أمانة منطقة الرياض، في ساحة العروض بالدائري الشرقي، وتشتمل إلى جانب فن المحاورة، سوقاً شعبياً، وفقرات فلكلورية، ومنطقة ألعاب، وأسر منتجة.
وأبدع الشعراء والفنانين في إمتاع الجمهور الحاضر من الجنسين، وتنوعت فقراتهم بين القصائد الوطنية والاجتماعية، والطريفة، استمرت نحو 3 ساعات.
يشار إلى أن "قاف الرياض" انطلق في شهر شعبان / مارس الماضي، وشهد لقاءات فنية ملتهبة بين أطراف موروث المحاورة، وحضوراً كثيفاً من الجمهور. وهو تحت إشراف إمارة منطقة الرياض، وتنظيم من أمانة المنطقة.