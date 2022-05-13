"قاف الرياض" يتغنى بسلامة الملك: مُجار وخطاك الباس يا خادم البيتين

وبهذه المناسبة، أقيمت محاورة شعرية جمعت كلاً من محمد السناني، تركي الميزاني، حامد القارحي، طلق زاروط، علي العضياني، حمدان العصيمي، والفنان المنشد عبدالله آل مخلص، فيما أُلغيت أمسية أمس الجمعة 12 شوال 13 مايو التي كان من المقرر أن يحييها الشعراء: سفر الدغيلبي، معتق العياضي، علي الدعية، مرهب البقمي، فالح أبو عضيدة، سعود المسيلي، والفنان المنشد عبدالله آل فروان.