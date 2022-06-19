لأول مرة بالمملكة.. "الثقافة" تنظم ورشة "غناء الأوبرا"

وسلطت الورشة الضوء على أبرز المشاكل الصحية الشائعة لحنجرة الفنان؛ أما لإهماله وإما لمعاملته السيئة لصوته، والممارسات الغنائية الخاطئة، إذ يصاب على إثرها الفنان بتضخّمات في أنسجة الطيات الصوتية التي تسمى "العقيدات"، فيما تظهر أمراض أخرى كالتهاب الأوتار الصوتية، مشددةً على ضرورة المتابعة الطبية والاعتناء بالأعضاء الفسيولوجية بالنسبة للمغني الأوبرالي؛ إذ إن بعض الأمراض تنهك الحنجرة، مثل: الأسيد أو الحموضة الخارجة من المعدة أثناء النوم وصعودها نحو الحنجرة، مما يسبب حرقًا في الأوتار الصوتية.