لمنع الاجتهادات غير الدقيقة.. باحث يطالب بتنظيم تاريخي ومرجعي للصور القديمة

طالب الباحث والأديب المخضرم أنور بن محمد آل خليل بتنظيم تاريخي ومرجعي للصور القديمة يوثق وقت ومناسبة التقاطها، وتمنع أي اجتهادات تقديرية غير مدققة لتاريخ المملكة، مؤكدًا على الدور المهم الذي تضطلع به الجهات المعنية في الدولة في حماية الملكية الفكرية للمصورين وتحركها ضد أي اعتداء.
جاء ذلك في ندوة تحدث فيها الباحث "آل خليل" بعنوان "ومضة على القُمرة وبناتها" نظمتها جمعية الثقافة والفنون بأبها، ضمن فعاليات المعرض الفوتوغرافي السعودي الأمريكي.
وأشار "آل خليل" إلى أنه يمنع التقاط الصور الفوتوغرافية في متحف الخليلية لانعدام أمانة النقل وسرقة الأعمال ونسبها لغيره، وكشف عن تراجعه عن نشر أي صور عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لذات السبب.
وأكد "آل خليل" على ضرورة تنمية الوعي بأهمية الصورة في توثيق المراحل التاريخية واعتبرها وثائق حية للحضارات وتطورها، ثم عرض فيلمًا وثائقيًا احتوى على عدد من الصور القديمة من مقتنياته وتصويرها، وشرح للحضور مسيرة تطور الكاميرات الفوتوغرافية وتطور تقنياتها.
عقب ذلك سلّم مدير الجمعية أحمد السروي درعًا تذكاريًا للضيف.