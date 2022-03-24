لمنع الاجتهادات غير الدقيقة.. باحث يطالب بتنظيم تاريخي ومرجعي للصور القديمة

طالب الباحث والأديب المخضرم أنور بن محمد آل خليل بتنظيم تاريخي ومرجعي للصور القديمة يوثق وقت ومناسبة التقاطها، وتمنع أي اجتهادات تقديرية غير مدققة لتاريخ المملكة، مؤكدًا على الدور المهم الذي تضطلع به الجهات المعنية في الدولة في حماية الملكية الفكرية للمصورين وتحركها ضد أي اعتداء.