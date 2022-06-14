مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي تنظم عرضًا مسرحيًّا بعنوان "ذا ثريد"

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، بعد غد، عرضًا مسرحيًّا تحت عنوان "ذا ثريد" المبتكر من اليونان، الذي يستمرّ ثلاثة أيام من خلال تقديم مجموعة من الإيماءات المعاصرة، مع رسم مشهد تمثيلي يعكس إعادة إحياء عراقة الفن المتجذر في أصول الحضارات الفريدة.