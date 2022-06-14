مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي تنظم عرضًا مسرحيًّا بعنوان "ذا ثريد"

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، بعد غد، عرضًا مسرحيًّا تحت عنوان "ذا ثريد" المبتكر من اليونان، الذي يستمرّ ثلاثة أيام من خلال تقديم مجموعة من الإيماءات المعاصرة، مع رسم مشهد تمثيلي يعكس إعادة إحياء عراقة الفن المتجذر في أصول الحضارات الفريدة.
ويقدم العرض الذي يقام على أرض مسرح "إثراء"، مجموعة من الفنون الأدائية التي تعكس مفهوم الموسيقى المعاصرة المستلهمة من عدة ثقافات تاريخية عريقة؛ حيث يأتي تماشيًا مع رؤية مركز "إثراء" لتعزيز المشهد الأدائي داخل المسرح بصورة عامة.
ويتطلّع مركز "إثراء" من خلال برامجه إلى تعزيز الصورة الذهنية للعروض المسرحية التي تُقدَّم للزوار طيلة العام؛ إيمانًا بأن المسرح يشكل لبنة أساسية لمد جسور التواصل مع الحضارات، ونافذة يطلّ بها الزائر إلى ثقافات العالم، وإحداث تحولات عالمية قادرة على محاكاة البُعد الإنساني.