"فرقة كركلا" تروي "جميل وبثينة" في مسرح جامعة الأميرة نورة

انطلقت عروض المسرحية الاستعراضية الغنائية "جميل وبثينة" لفرقة كركلا لفنون المسرح، والتي تنظمها وزارة الثقافة على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض.
وتدور أحداث المسرحية التي كتبها عبدالحليم كركلا وأخرجها إيفان كركلا حول قصة حب وُلِدت بين جميل وبثينة في وادي القرى بالعُلا، وكيف انتشرت قصتهما بين الناس في مختلف العصور، وتحمل المسرحية الغنائية الراقصة دعوة للفن والإبداع بالرؤية الحضارية لوزارة الثقافة والإبداع الفنّي لمسرح كركلا، واستوحاها الكاتب من الذاكرة التاريخية لمدينة العلا التي سطعت في سمائها نجمة حب خالد، وعلى رمالها أزهرت حكاية عشق بقيت حية عبر الزمان.
ويشارك في إنجاز هذا العمل الفني المسرحي الكبير أكثر من 300 مبدع من المعدين والكتَّاب والشعراء وغيرهم، يمثل السعوديون نسبة 40% منهم، من بينهم ستة ممثلين وممثلتان، مع 10 ممثلين ثانويين في بعض المشاهد، إلى جانب أعضاء مسرح كركلا العالمي الذي يضم أهم نجوم المسرح والغناء. فيما تفاعل الحضور من محبي المسرح الغنائي الراقص مع المسرحية الراوية لقصة الحب الخالدة، والتي اختتمها طاقم التمثيل بعدة وصلات غنائية راقصة مهداة للمملكة وشعبها وحكامها وحضاراتها.
ويأتي تنظيم هذه المسرحية انطلاقاً من حرص وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية على تقديم أفضل التجارب الفنية للجمهور المحلي، وخلق الفرص لمشاركة المواهب السعودية مع نظرائها في العالم، إضافةَ إلى تحفيز المجال المسرحي في المملكة، ورفع المعايير نحو مستويات تنافسية.
وتستمر عروض المسرحية حتى 14 يونيو ، ويمكن للراغبين في حضورها شراء التذاكر عبر الرابط الإلكتروني.