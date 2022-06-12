"فرقة كركلا" تروي "جميل وبثينة" في مسرح جامعة الأميرة نورة

ويشارك في إنجاز هذا العمل الفني المسرحي الكبير أكثر من 300 مبدع من المعدين والكتَّاب والشعراء وغيرهم، يمثل السعوديون نسبة 40% منهم، من بينهم ستة ممثلين وممثلتان، مع 10 ممثلين ثانويين في بعض المشاهد، إلى جانب أعضاء مسرح كركلا العالمي الذي يضم أهم نجوم المسرح والغناء. فيما تفاعل الحضور من محبي المسرح الغنائي الراقص مع المسرحية الراوية لقصة الحب الخالدة، والتي اختتمها طاقم التمثيل بعدة وصلات غنائية راقصة مهداة للمملكة وشعبها وحكامها وحضاراتها.