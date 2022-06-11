معرض المدينة المنورة للكتاب.. منارة ثقافية تفتح كنوزها أمام الزور



ويسعى المعرض في نسخته الأولى إلى تجاوز الأزمات الأربع المحيطة بالمعارض التقليدية: "التأليف والحقوق والتوزيع والقراءة"؛ إذ يعكس المعرض، بوصفه نافذة لنتاج الفكر في مختلف العلوم والمعارف، غنىً أدبيًّا وحراكًا وتطورًا في صناعة التأليف والنشر، ويتجه بثبات نحو قائمة المنصات الأكبر لدور النشر، مستوعبًا أوعية متعددة تواكب شغف مرتاديه؛ سعيًا للحاق بإيقاع الحياة المتسارع في عصر الرقمنة، في تنافسية تفرض عناوين جديدة ومثيرة للاهتمام، وتؤكد أن الكتاب ليس صناعة ورقية أو رقمية، بل جزء من وعي الناس واحتياجاتهم اليومية.

