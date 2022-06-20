مكتبة المؤسس والمكتبات المصرية شراكة ثقافية لتحقيق الثراء الحضاري المشترك

وتتسع مساحات التفاعل الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، منذ بدايات قيام المملكة في عام 1932، وحتى اليوم، ذلك لأن الصلات الثقافية بين البلدين الشقيقين تمتد إلى الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية، ورحلات الحج القادمة إلى الديار المقدسة، فهي روابط لا تنفصم عراها في أي مجالٍ من المجالات، بيد أن الثقافة تظل الجوهر الأثير الذي تستند إليه العلاقات الثقافية بين البلدين، وتحتفظ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في أرشيفها بصور لأول رحلة ملكية سعودية إلى مصر، التي تمت في يناير (كانون الثاني) 1946، وقام بها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ورسّخت تلك الزيارة التاريخية العلاقة بين البلدين.