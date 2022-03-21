مكتبة الملك فهد تحتضن أول معرض لتراث "شومية" في الشرق الأوسط

وتستكشف دار "شومية" جسورًا جديدة بين الثقافات؛ حيث يمزج المعرض حرفية الأيدي الفرنسية مع عراقة التراث الثقافي السعودي، من خلال دخول الزي النجدي وسط منصات التيجان اللامعة، في تجربة جديدة لمدّ جسر ثقافي من خلال الفن والجمال ما بين البلدين، بداية من سيف نابليون الفرنسي ومعنى السيف في الثقافة السعودية إلى عناصر السماء كمصدر مُشترك للإلهام يعبّر عن الجمال في المجوهرات كما هو الأمر في الأدب والشعر السعودي.