"ملكية مكة" و"كدانة" يُنظِّمان أمسية عن "الأكلات المكیة" في مطل بمنى

نظَّم فریق المواقع التاریخیة بالهیئة الملكیة لمدینة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشركة كدانة للتنمیة والتطویر، مساء أمس الأحد أمسیة حواریة عن تاریخ الأكلات المكیة، بحضور الرئیس التنفیذي لهیئة فنون الطهي الشیف میادة بدر، ونخبة من أشهر الطهاة السعودیین، وعدد من مُلاك المطاعم ذات التجارب الناجحة.