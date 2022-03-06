"ملكية مكة" و"كدانة" يُنظِّمان أمسية عن "الأكلات المكیة" في مطل بمنى

نظَّم فریق المواقع التاریخیة بالهیئة الملكیة لمدینة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشركة كدانة للتنمیة والتطویر، مساء أمس الأحد أمسیة حواریة عن تاریخ الأكلات المكیة، بحضور الرئیس التنفیذي لهیئة فنون الطهي الشیف میادة بدر، ونخبة من أشهر الطهاة السعودیین، وعدد من مُلاك المطاعم ذات التجارب الناجحة.
وتضمَّنت الأمسیة التي أُقيمت في مطل بمشعر منى فقرات منوعة، بدأت بالتعریف بمشروع توثيق فنون الطهي في مكة المكرمة، يتخللها حوار مفتوح، أعقبته مأدبة عشاء على مائدة منوعة من الأكلات المكیة.
وتسعى "هیئة فنون الطهي" للتعريف بأصالة ومكانة المطبخ السعودي محلیًّا وعالمیًّا، ومنه المطبخ المكي الذي يتمیز بالتنوع والنكهات المختلفة.
وتهدف الفعالیة إلى تسلیط الضوء على عمق الثقافة المكیة وإرثها التاريخي، الذي یُزیِّن الأطباق التراثیة المختلفة والتقليدية.