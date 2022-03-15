مهرجان "البحر الأحمر" يعلن المشاريع المشاركة في برنامج "معمل 2022"

وفي دورة برنامج هذا العام، يقدّم المعمل 5 ورش عمل جرى تصميمها خصيصاً لتزويد المشاركين بالمهارات المعرفية والعملية التي تساعدهم على الانطلاق في عالم السينما، حيث تتواصل أنشطة البرنامج على مدى 8 أشهر، وتغطي جميع مراحله العملية والإنتاجية، على أن تُختتم فعاليات المعمل خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي ستُقام في جدة من 1 حتى 10 ديسمبر 2022.