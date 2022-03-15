مهرجان "البحر الأحمر" يعلن المشاريع المشاركة في برنامج "معمل 2022"

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، المشاريع التي اُختيرت للمشاركة في برنامج معمل البحر الأحمر لعام 2022، تضم أصواتاً ومواهب جديدة ستشارك في برنامج تطوير وتدريب مكثّف بالتعاون مع تورينو فيلم لاب، وذلك ضمن التزام المهرجان بدعم الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية.
وفي دورة برنامج هذا العام، يقدّم المعمل 5 ورش عمل جرى تصميمها خصيصاً لتزويد المشاركين بالمهارات المعرفية والعملية التي تساعدهم على الانطلاق في عالم السينما، حيث تتواصل أنشطة البرنامج على مدى 8 أشهر، وتغطي جميع مراحله العملية والإنتاجية، على أن تُختتم فعاليات المعمل خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي ستُقام في جدة من 1 حتى 10 ديسمبر 2022.
يُذكر أن المشاريع التي اُختيرت هي 6 مشاريع من السعودية، و6 أخرى توزعت بين مصر والجزائر ولبنان، فيما تشكّل المواهب النسائية في مجالات الإخراج والإنتاج والتأليف 50 من أعداد المشاركين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتكون المركز السينمائي الأول في المنطقة، حيث يواصل قطاع السينما تحقيق نمو هائل فيما نجحت المملكة باجتذاب عديد من الإنتاجات العالمية التي جرى تصويرها في المملكة، مما يشكل فرصة مثالية لتطوير المواهب ودعم صناعة السينما المحلية والإقليمية.