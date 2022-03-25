نادي الإحساء الأدبي يستضيف الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري.. الأحد

يستضيف نادي الأحساء الأدبي - بمشيئة الله تعالى - عند الساعة الثامنة من مساء الأحد ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٧ من شهر مارس الجاري ٢٠٢٢م على مسرح قاعة عبدالعزيز الجبر للنشاط الثقافي في النادي الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا في حديث يتناول فيه "صفحات من كتاب العمر"، ويدير اللقاء المحاضر في جامعة الملك فيصل عبدالملك الطلحة.
تجدر الإشارة إلى أن عنوان اللقاء هو في الحقيقة عنوان السيرة الذاتية التي أصدرها الدكتور عبدالرحمن الجعفري، مؤخرًا وعكست هذه السيرة الطبيعة الشخصية لصاحبها، فهي سيرة جادة ارتكزت على تجربة ثرية للدكتور عبدالرحمن، طيلة مشوار حياته العملي، نسأل الله له الصحة والسعادة وطول العمر.
وذكر المشرف على البرامج والفعاليات في النادي الدكتور صغير بن علي العجمي، بأن هذه اللقاء يأتي ضمن برامج النادي المنبرية التي يستضيف فيها رموز الوطن من المسؤولين والأدباء والشعراء والمفكرين ضمن خطة النادي البرامجية التي روعي فيها التنوع وتغطية كافة مناحي الأدب والثقافة.
كما أن النادي أعد خطة برامجية ثقافية منوعة لشهر رمضان المبارك ستنفذ - إن شاء الله - في ديوانية المثقفين مع بداية الشهر الكريم على مدى ثلاثة أسابيع بمعدل فعالية خصص لها مساء الثلاثاء من كل أسبوع.
ووجه النادي الدعوة للجميع عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لحضور هذا اللقاء مع معالي الدكتور عبدالرحمن الجعفري .