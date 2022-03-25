نادي الإحساء الأدبي يستضيف الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري.. الأحد

يستضيف نادي الأحساء الأدبي - بمشيئة الله تعالى - عند الساعة الثامنة من مساء الأحد ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٧ من شهر مارس الجاري ٢٠٢٢م على مسرح قاعة عبدالعزيز الجبر للنشاط الثقافي في النادي الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا في حديث يتناول فيه "صفحات من كتاب العمر"، ويدير اللقاء المحاضر في جامعة الملك فيصل عبدالملك الطلحة.