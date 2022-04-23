"هند السديري" تكشف أسباب "التطرف النسائي" وقصة انتقال بعض الجهاديات من "القاعدة" إلى "داعش"

ولم تكن المعالجات الأمنية وحدها كافية لمحو تلك الظاهرة، أو على الأقل للحد من تفشيها وتغلغلها في البنى الاجتماعية؛ نظرًا لما تحدثه من آثار تدميرية وتخريبية على كل المستويات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية؛ ولذلك تعمل دول العالم اليوم جاهدةً للخلاص النهائي منها، بيد أن المعالجة الفكرية المنهجية مثلت أداة فعّالة في ترويض تلك الظاهرة على المستوى النسقي أولاً الذي تشكله قراءة الركائز التي تعتمد عليها هذه الظاهرة وتحليلها ، فضلاً على التعامل مع عناصرها القيادية من أجل استيفاء الحلول للتخلص من التطرف وما ينجم عنه من تعصب وكراهية وفقدان للوعي الإنساني الحضاري.