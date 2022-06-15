"هيئة الأدب" تطلق معرض المدينة المنورة للكتاب غداً

ويضم معرض المدينة المنورة للكتاب برنامجًا ثقافيًا ثريًا يتضمّن أكثر من 80 فعالية، بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، حيث يشارك المثقفون والمؤرخون والأدباء في جلسات حوارية وندوات وأمسيات شعرية وورش عمل، إضافة إلى عرض مسرحي، وفعاليات متنوعة تستمر على مدى 10 أيام.