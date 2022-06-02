هيئة الأدب تنظم لقاء "الرقمنة في مجال النشر"

واختتم المشاركون اللقاء بمحاولة الوصول لرؤية مشتركة حول واقع النشر الرقمي؛ لضمان استمرارية أعماله، وزيادة وصول الكتاب الرقمي إلى المستفيدين بشكل عام، منوهين بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في دعم المحتوى المحلي كمبادرة "رقمنة الكتب" لتحويل الكتب الورقية والرقمية لتعزيز الممارسة التطورية للجوانب الثقافية والتأكيد على استفادة دور النشر للكتب الرقمية من هذا التحول، فضلًا عن كيفية الاستثمار بشكل صحيح، وأن الوصول للمستهدفين تعدد طرقه يومًا بعد يوم.