هيئة المسرح تناقش "ماهية الأوبرا" خلال منتدى "كالوس"

وتهدف الندوة التي شارك فيها المايسترو الجزائري أمين قويدر، وأستاذة التأليف الموسيقي في المعهد الموسيقي العالي بلبنان هبة قواس، ومدربة الصوت في الأوبرا السعودية سوسن البهيتي، وأدارها الفنان مصطفى شيرة؛ إلى التعريف بفن الأوبرا خلال حقبة زمنية تجاوزت 300 سنة، ووصولها للمنطقة العربية، والحديث عن كيفية تحويلها لفنٍ دارج اجتماعيًّا، في الوقت الذي شدد فيه المشاركون على الدور المهم لوزارة الثقافة في الحفاظ على الإرث الثقافي.