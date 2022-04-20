وزارة الثقافة تطلق حملة تعريفية بمبادرة "عام القهوة السعودية 2022" في ثلاث مدن بالمملكة

وبدأت الحملة في مركز الرياض بارك التجاري بمدينة الرياض، ثم في الظهران مول بالمنطقة الشرقية، وصولًا إلى العرب مول في مدينة جدة حتى 27 أبريل 2022 عبر ركن خاص بالقهوة السعودية في هذه المراكز التجارية لاستقبال المتسوقين وتقديم الضيافة لهم بخمسة أنواع من القهوة لعددٍ من المناطق بحسب اختيار الزائر مع تمر فاخر، وعرض المكونات ودرجة التحميص بحسب كل منطقة، كما أنها تُعرّف الزوّار بالفروقات بين النكهات المضافة للقهوة، إلى جانب تسليط الضوء على البن السعودي وأماكن وجوده بالمملكة وأهم مميزاته.