وزارة الثقافة تطلق مختبراً تفاعلياً لتمكين القطاعات الثقافية

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، إطلاق مختبر تصميم السياسات الثقافية، وهي منصة تفاعلية؛ لمواكبة الحراك الثقافي المتسارع محلياً وعالمياً؛ عبر إشراك المهتمين والعاملين في القطاعات الثقافية؛ لتقديم مقترحات تعالج التحديات والمعوقات الحالية، أو مقترحات تسهم في تحقيق التطلعات المستقبلية.
وستبدأ الوزارة باستقبال المشاركات في قطاع الأفلام، وهو أول القطاعات الثقافية المستهدفة من خلال هذه المنصة، على أن يتبع ذلك استهداف للقطاعات الثقافية الأخرى على التوالي، داعية المهتمين والراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني .
وتتيح المنصة للخبراء والممارسين من أفراد ومؤسسات في قطاع الأفلام المشاركة في المختبر من خلال عدة مسارات تهدف لتطوير بيئة صناعة الأفلام في المملكة.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال إطلاق مختبر تصميم السياسات الثقافية إلى تحفيز وزيادة فاعلية منظومة القطاعات الثقافية عبر تصميم حلول تَدخّل طارئة أو تقديم أفكار مبتكرة، إلى جانب معرفة التحديات والفرص من وجهة نظر الممارسين، وجمع الأفكار والحلول من قبل الخبراء والمختصين؛ لدعم جهود الوزارة في تطوير القطاعات الثقافية المختلفة، وتهيئة بيئة مناسبة وجاذبة للصناعة والاستثمار في المجالات الثقافية.