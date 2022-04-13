وزارة الثقافة تطلق مختبراً تفاعلياً لتمكين القطاعات الثقافية

وستبدأ الوزارة باستقبال المشاركات في قطاع الأفلام، وهو أول القطاعات الثقافية المستهدفة من خلال هذه المنصة، على أن يتبع ذلك استهداف للقطاعات الثقافية الأخرى على التوالي، داعية المهتمين والراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني .