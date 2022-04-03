وزير الثقافة يختتم زيارته للهند بعد لقائه عددًا من المنتجين وصناع الأفلام

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله الفرحان: تأتي الزيارة ضمن جهود المملكة نحو تطوير قدراتها في صناعة الأفلام في عالم يزداد ترابطًا، وأصبح من الضروري تعزيز التبادل الثقافي الهادف مع العالم، ويُعد الفيلم أداة قوية في هذا السياق، إضافة إلى مساهمته المهمة في الاقتصاد، وقد مكنتنا زيارتنا للهند من تعزيز علاقتنا مع صناعة السينما المزدهرة فيها؛ سعيًا لاستكشاف المزيد من فرص الشراكة وتبادل المعرفة، بما يساعدنا على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".