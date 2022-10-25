ملتقى "أدبي مكة" يدشن دورته السادسة لمناقشة "الشعرية الرقمية"

وقال المحسني: الملتقى يحاور موضوعًا غاية في التخصصية، مضيفًا بقوله: لا أخفي أننا حينما بدأنا في هواجس هذا الملتقى كان واحدًا من قلقه هو مدى توقع تفاعل الباحثين مع قضاياه ومحاوره المتخصصة جدًا، حتى كنا نحدّث أنفسنا في اللجنة العلمية ومع النادي بأسئلة من قبيل هل يقام الملتقى أو لا؟! وما هو إلا أن بعثنا إعلان الملتقى حتى بدأت تنهال علينا الملخصات التي تجاوزت ثمانين ملخصًا، كلها تناوش المحاور بجدية لافتة، ولتفعَّل تلك الملخصات ببحوث عميقة جعلتنا أمام تحدي الفرز، الذي جنّد له النادي فرقًا للتحكيم حتى تُحقق نوعية البحوث ومواجهتها للمتغيرات الرقمية التي افترضتها رؤية الملتقى.