مهرجان البحر الأحمر يكشف المجموعة الأولى من أفلام "السينما السعودية الجديدة"

واستكمالًا للنجاح الذي حققته الدورة الافتتاحية؛ سيرحّب المهرجان بصناع الأفلام والمواهب الجديدة، والإعلاميين، والجمهور على مدار عشرة أيام من الفعاليات، التي ستشهد عرض أكثر من 120 فيلمًا من أفضل الأفلام على مستوى العالم، بالإضافة إلى برنامج حافل بصناعة الأفلام وعروض الجماهير.