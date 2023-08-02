افتراضيًّا.. هيئة الأدب تناقش مبادرة "الشريك الأدبي 3"

وتناول اللقاءُ مجموعةً من المزايا المتنوّعة لمبادرة الشريك الأدبي، ممثّلة في أولوية المشاركة في فعاليات هيئة الأدب والنشر والترجمة، وإقامة الرحلات إلى المعارض والمؤتمرات الأدبية، وتقديم الدعم للوصول إلى الجماهير المستفيدة محليًّا وإقليميًّا، والتدريب والإرشاد لتطوير الفعاليات، إضافة إلى الدعم المادي لإقامة الفعاليات، وتسهيل إصدار التراخيص، إلى جانب الدعم اللوجستي والتسويقي.