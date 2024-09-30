"أدبي الطائف" يحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 94 بفقرات شعرية وفنية وبحثية متنوعة

وفي الختام، ألقى رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي، عطا الله الجعيد كلمة تطرق فيها للمسيرة المشرفة العظيمة لبلد الأمن والأمان، وتحدث عن مقترح أهالي الطائف الذي رفعوه للملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بتوحيد البلاد باسم المملكة العربية السعودية ثم شارك الجعيد الدكتور الهلالي في تكريم مقدم الحفل المبدع، محمد المجممي والمشاركين في الاحتفالية، ثم التقطت صورة تذكارية جماعية للحضور والمشاركين.