"أدبي الطائف" يحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 94 بفقرات شعرية وفنية وبحثية متنوعة

احتفى النادي الأدبي الثقافي بالطائف باليوم الوطني السعودي 94 بفقرات شعرية وفنية وبحثية متنوعة بدأت بمعرض فني وتشكيلي مصاحب حيث تم عرض لوحات إبداعية للفنان الدكتور عبدالعزيز الدقيل والفنانات، فادية برناوي وريم السنيدي وهوازن الصافي والفنانة القديرة منيرة الحبسي المشرفة على المعرض حيث قدمن شرحاً للوحاتهن المعروضة لاقت إعجاب واستحسان الحضور والتي تعبر عن حبهن للوطن، ثم ألقى رئيس جماعة فرقد الإبداعية المسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد الهلالي كلمة مؤثرة عن اليوم الوطني السعودي وعن نعمة الوطن ودور القيادة في لحمة الأمة وما يقدمه الوطن لأبنائه.
ثم ألقى الباحث الدكتور سعيد عبدالله الخوتاني مختصراً ورقته البحثية (الملك عبدالعزيز وممارسة العلاقات العامة)
ألقى بعد ذلك الشاعر المبدع عاصم الزهراني أبياتاً خاصة باليوم الوطني السعودي 94 لاقت استحسان وإعجاب الحضور.
وفي الختام، ألقى رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي، عطا الله الجعيد كلمة تطرق فيها للمسيرة المشرفة العظيمة لبلد الأمن والأمان، وتحدث عن مقترح أهالي الطائف الذي رفعوه للملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بتوحيد البلاد باسم المملكة العربية السعودية ثم شارك الجعيد الدكتور الهلالي في تكريم مقدم الحفل المبدع، محمد المجممي والمشاركين في الاحتفالية، ثم التقطت صورة تذكارية جماعية للحضور والمشاركين.