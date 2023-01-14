إبداع يتألق في "شتاء جازان".. 63 فنانًا وفنانة يقدمون أعمالهم في "فنن"

تُزيّن 100 عمل فني أركانَ معرض "فنن"، أحد برامج مهرجان شتاء جازان "أجمل وأدفا"؛ وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
وخلال المعرض الذي يستمر 10 أيام، تتألق أعمالٌ لـ63 فنانًا في مجالات الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي والنحت على الخشب.
وتَصدرت لوحة فنية لسمو ولي العهد -رُسمت على الخوص- اهتمامات زوار المعرض، إلى جانب إبداعات الفنانين والفنانات، التشكيلية والفوتوغرافية التي جسّدت الحياة الاجتماعية للأهالي وتراث منطقة جازان وثقافتها من خلال الأزياء التقليدية والفنون الشعبية والحِرَف اليدوية، إلى جانب المواسم الزراعية لحصاد البن وحصاد الخضير وأشهر المنتجات الزراعية في المنطقة؛ فضلًا عن تجسيد تاريخ جازان وثرواتها الطبيعية.
ويشهد المعرض توافد العديد من الزوار من الساعة الـ5 وحتى الـ11 مساءً، للاستمتاع بالأعمال الفنية المشاركة.