إبداع يتألق في "شتاء جازان".. 63 فنانًا وفنانة يقدمون أعمالهم في "فنن"

وتَصدرت لوحة فنية لسمو ولي العهد -رُسمت على الخوص- اهتمامات زوار المعرض، إلى جانب إبداعات الفنانين والفنانات، التشكيلية والفوتوغرافية التي جسّدت الحياة الاجتماعية للأهالي وتراث منطقة جازان وثقافتها من خلال الأزياء التقليدية والفنون الشعبية والحِرَف اليدوية، إلى جانب المواسم الزراعية لحصاد البن وحصاد الخضير وأشهر المنتجات الزراعية في المنطقة؛ فضلًا عن تجسيد تاريخ جازان وثرواتها الطبيعية.