هيئة المسرح تختتم برنامج "المحترف المسرحي".. وتُدرّب 126 مسرحيًا

واستمر البرنامج على مدى ثلاثة أشهر على التوالي في ثلاث مدن (الرياض، الدمام، جدة)، فيما يندرج تحت البرنامج مستويين للمحترفين والمبتدئين، نُفذ كل مستوى على مدار 14 يومًا مشتملًا على 48 ساعة تدريبية، وبمعدل أربع ورش تدريبية مختلفة لكل مسار وبموضوعات مختلفة، تشمل: الممثل والغرض المسرحي، الصوت البشري، الممثل والقناع، وورشة إعداد الممثل. وشارك في البرنامج 26 مشاركًا في المسار المبتدئ، و16 في المسار المحترف في كل مدينة، بمجموع 126 متدربًا للبرنامج كاملًا.