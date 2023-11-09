للاحتفاء بالأطباق المحلية والعالمية.. "الطهي" تطلق مهرجان "ثقافة الطعام" بالرياض

وتسعى هيئة فنون الطهي عبر مهرجان ثقافة الطعام إلى التشارك الثقافي مع مختلف دول العالم، والاحتفاء بالأطباق المحلية والعالمية، وتعزيز ورفع مستوى وعي المجتمع المحلي والدولي فيما يخص ثقافة طعام كل دولة، إلى جانب خلق تجارب عائلية، وفرص لتعلّم أساليب خاصة ومثيرة للاهتمام من الطُّهاة المحليين والدوليين، إضافة إلى التقاء الطهاة المحليين بشخصياتٍ رائدة في هذا المجال، لإتاحة فرص استثمارية واعدة، تسهم في نمو وتطور قطاع الطهي في المملكة.