14 شاعراً وفناناً يحيون ليالي "قاف الرياض" ويمتعون الجمهور

وفي ساحة العروض بالدائري الشرقي، أقيمت الأمسية الأولى مساء يوم الجمعة بمشاركة الشعراء: إلهاب الوسيدي، وسعيد الشهيب، وسعيد بن زهرة، ومحمد العازمي، وخالد الخالدي، وأحمد بن مجول العنزي، وتنوعت فقرات الإنشاد مع الفنان فهد بن فصلاً، ثم تحولت المواجهات من ثنائية لثلاثية.