مهرجان البحر السينمائي الدولي يُعلن عن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر

توّج مهرجان البحر السينمائي الدولي الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر، أمس، بجوائز عينية ونقدية، في ختام الفعاليات التي جرت على مدى أربعة أيام، على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام حاليًا بجدة، والتي قدّمها الداعمون والرعاة للمهرجان.
ومنح صندوق البحر الأحمر 6 جوائز نقدية وفقًا لاختيار لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر، وهي: جائزة التطوير من لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر بقيمة 35.000 دولار أمريكي في مشروع "رحلة إلى القدس"، وجائزة التطوير من سوق البحر الأحمر بقيمة 35.000 دولار أمريكي لمشروع "أولاد الغولة"، وجائزة الإنتاج من سوق البحر الأحمر بقيمة 100.000 دولار أمريكي في مشروع "المتشردين"، وجائزة معمل البحر الأحمر للمشاريع العربية بقيمة 100.000 دولار أمريكي حصل عليها مشروع "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن"، وكذلك جائزة معمل البحر الأحمر للمشاريع السعودية بقيمة 100.000 دولار أمريكي لمشروع "كبش الفداء"، وجائزة سوق البحر الأحمر للمشاريع ما بعد الإنتاج بقيمة 30.000 دولار أمريكي في مشروع "كذب أبيض".
وقدّمت شبكة إي آر تي الجوائز النقدية، حيث حصلت حقوق التوزيع في العالم العربي للمشاريع العربية على جائزتين الأولى بقيمة 50.000 دولار أمريكي في مشروع "حزب العلكة"، والجائزة الثانية للمشاريع السعودية بقيمة 50.000 دولار أمريكي في مشروع "أنت الشاعر وأنا طيف".
كما قدّمت شركة سينيويفز لخدمات التوزيع جائزة نقدية بقيمة 50.000 دولار أمريكي لمشروع "كبش الفداء"، وتقديم شركة ماد سوليوشنز لخدمات التوزيع جائزة بقيمة 50.000 دولار أمريكي لمشروع "ما وراء النخيل"، وكذلك تقديم مجموعة أم بي سي ثلاث جوائز نقدية لحقوق التوزيع في العالم العربي وهي: جائزة شاهد لمشروع سعودي بقيمة 120.000 دولار أمريكي في مشروع "آخر أيام الصيفية"، وجائزة شاهد لمشروع سعودي بقيمة 70.000 دولار أمريكي حصدها مشروع "الرقص على حافة السيل"، وجائزة شاهد لمشروع عربي بقيمة 40.000 دولار أمريكي في مشروع "رجال في الشمس".
وبخصوص الجوائز العينية؛ قدّم مركز السينما العربية (ACC)، جائزتين في مرحلة التطوير أو الإنتاج لمشروع سعودي واحد، ولمشروع عربي واحد بالمشاركة في 2023 معمل روتردام، في المشروع السعودي "أنت الشاعر وأنا طيف"، والمشروع العربي "رحلة إلى القدس"، كما قدمت شركة ذا سل ثلاث جوائز لأفلام مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث تم منح الجائزة الأولى التي تشمل حزمة DCP كاملة بقيمة 8.000 دولار أمريكي لمشروع "عصابات"، وحصل على الجائزتين الثانية والثالثة التي تشمل كل منهما على حزمة ترويجية كاملة بقيمة 12.000 دولار أمريكي مشروع "كيان"، ومشروع "المرهقون".
ومنحت جائزة ليث برودكشن جائزتين عينيتين، الأولى للمونتاج المعنية بالمشاريع قيد الإنجاز مبلغ 50.000 دولار أمريكي لمشروع "كيان"، والثانية لخدمات المزج الصوتي للمشاريع قيد الإنجاز مبلغ 20.000 دولار أمريكي في مشروع "بانيل وآداما"، في حين قدّمت شركة أوتيكونز ثلاث جوائز عينية واحدة لمشاريع سوق البحر الأحمر لخدمات الاستشارة الموسيقية بقيمة 2.000 دولار أمريكي في مشروع "ما وراء النخيل"، والثانية والثالثة للمشاريع قيد الإنجاز بقيمة 6.000 دولار أمريكي للترخيص والإشراف الموسيقي لمشروع "كذب أبيض" والجائزة الأخرى بقيمة 10.000 دولار أمريكي لإنتاج الموسيقى التصويرية الأصلية في مشروع "يونان"، كما قدمت شركة تيترافيلم جائزة عينية عبارة عن إنتاج الترجمات، أو إنتاج ملفات العرض الرقمية، أو خدمات البث بقيمة 6.000 دولار أمريكي لمشروع "بانيل وآداما".