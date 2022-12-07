مهرجان البحر السينمائي الدولي يُعلن عن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر

وبخصوص الجوائز العينية؛ قدّم مركز السينما العربية (ACC)، جائزتين في مرحلة التطوير أو الإنتاج لمشروع سعودي واحد، ولمشروع عربي واحد بالمشاركة في 2023 معمل روتردام، في المشروع السعودي "أنت الشاعر وأنا طيف"، والمشروع العربي "رحلة إلى القدس"، كما قدمت شركة ذا سل ثلاث جوائز لأفلام مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث تم منح الجائزة الأولى التي تشمل حزمة DCP كاملة بقيمة 8.000 دولار أمريكي لمشروع "عصابات"، وحصل على الجائزتين الثانية والثالثة التي تشمل كل منهما على حزمة ترويجية كاملة بقيمة 12.000 دولار أمريكي مشروع "كيان"، ومشروع "المرهقون".