"هيئة الفنون الأدائية" تعلن إطلاق مهرجان "النهّام" في أكتوبر المقبل

وتُعد أغاني "النهمة" من أهم أنواع الغناء الشعبي البحري المعروفة منذ القِدم في منطقة الخليج العربي، والتي لا يزال لها حضورٌ مميز في قائمة الفنون الشعبية، حيث كان البحارة يستخدمون الشعر والفن قديماً للتعبير عن شقائهم ومعاناتهم مع البحر، وكان الشعراء يتناولون حياة البحارة في قصائدهم، لينشدها بعد ذلك "النهّام" في الرحلات البحرية الطويلة.