"هيئة الفنون الأدائية" تعلن إطلاق مهرجان "النهّام" في أكتوبر المقبل

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "النهّام"؛ والذي سيُقام في الواجهة البحرية بمدينة الدمام لمدة سبعة أيام خلال فترة ما بين 27 أكتوبر المقبل إلى 2 نوفمبر 2023م، بمشاركة فرقتين وثلاثة نهامين من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في فندق موفنبيك الخبر بالمنطقة الشرقية؛ بهدف التعريف عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "النهّام"، وسط حضورٍ إعلامي، وشخصيات فنيّة، وثقافية من المهتمين بهذا المجال.
وتحدّث الرئيسُ التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي؛ مبيناً أن الهيئة استوحت اسم المهرجان من "النهّام" وهو الشخص الذي كان يصدح بغنائه على سطح السفينة بأغانٍ بحرية مميزة تبث الحماس في صدور الغواصين المتجهين لصيد اللؤلؤ.
وتُعد أغاني "النهمة" من أهم أنواع الغناء الشعبي البحري المعروفة منذ القِدم في منطقة الخليج العربي، والتي لا يزال لها حضورٌ مميز في قائمة الفنون الشعبية، حيث كان البحارة يستخدمون الشعر والفن قديماً للتعبير عن شقائهم ومعاناتهم مع البحر، وكان الشعراء يتناولون حياة البحارة في قصائدهم، لينشدها بعد ذلك "النهّام" في الرحلات البحرية الطويلة.
وأشار "البازعي": يعد مهرجان النهّام امتداداً لجهود هيئة المسرح والفنون الأدائية في الاحتفاء بالفنون الأدائية البحرية بالمملكة، ودول الخليج العربي، ويشتمل المهرجان على مسابقةٍ في فن النهمة، ومسرحية تُسلط الضوء على حقبة الغوص في تلك الفترة، وقبةٍ تفاعلية ومعرض فوتوغرافي، وأركانٍ للحرف اليدوية، إضافة إلى مجموعةٍ من الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة.
وأردف "البازعي": من أهداف المهرجان؛ تعزيز الوعي بقطاع الفنون الأدائية، وتمكين النهامين الهواة من صقل مواهبهم وتدعيمها، كما يدعم المهرجان المواهب الناشئة والمتميزة في الفنون الأدائية، ويخلد الحان ورحلات البحارة المتمثلة بكلمات وقصائد النهامين، كما يعزز حضور فن النهمة في المشهد الثقافي السعودي والخليجي.