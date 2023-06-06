إطلاق "منتدى الفيلم السعودي" في الرياض مطلع أكتوبر المقبل

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله آل عياف: "في العامَين الماضِيَين قطَعنا شوطًا كبيرًا في تطوير صناعة السينما المحلية، وسيكون المستقبل واعدًا؛ حيث نُواصل جذب المزيد من الإنتاج إلى المملكة، ويُعدُّ إطلاق منتدى الفيلم السعودي عاملًا أساسيًّا في زيادة الوعي بأهمية تطوير صناعتنا".