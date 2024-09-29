تُطبع بخطها الرسمي.. جناح قطر يُهدي زوار "كتاب الرياض" حقائب تحمل أسماءهم

ومن هذه الفعّاليات، فعالية "اطبع حقيبتك بخط قطر"، التي تحظى بإقبال كثير من زوار المعرض، وتُتيح الفعالية للزائر طباعة العبارة، التي يختارها على قماش الحقيبة، والتي قد تكون اسمه، أو بيت شعر، أو قول مأثور، أو ما شاء من العبارات، ثم يحضر بعد ساعتين إلى الجناح ليتسلمها مجاناً.