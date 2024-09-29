تُطبع بخطها الرسمي.. جناح قطر يُهدي زوار "كتاب الرياض" حقائب تحمل أسماءهم

ينظم جناح دولة قطر في معرض الرياض الدولي للكتاب مجموعة من الفعّاليات، التي تُعرف زوار المعرض بالثقافة القطرية، وبرموزها الثرية والمتنوعة، في إطار اختيارها ضيف شرف دورة المعرض هذا العام.
ومن هذه الفعّاليات، فعالية "اطبع حقيبتك بخط قطر"، التي تحظى بإقبال كثير من زوار المعرض، وتُتيح الفعالية للزائر طباعة العبارة، التي يختارها على قماش الحقيبة، والتي قد تكون اسمه، أو بيت شعر، أو قول مأثور، أو ما شاء من العبارات، ثم يحضر بعد ساعتين إلى الجناح ليتسلمها مجاناً.
وأوضح حمد اليهري من وزارة الثقافة القطرية والمسؤول في الجناح لـ"سبق"، أن الفعّالية تهدف إلى تقديم هدية توثق اختيار دولة قطر ضيف شرف معرض الرياض للكتاب عام 2024، كما توثق زيارة زائري المعرض إلى جناح قطر في المعرض.
وبيّن "اليهري" أن "خط قطر"، يُمثل أحد الرموز الرسمية لدولة قطر، وهو يعود إلى مؤسس دولة قطر الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، الذي كتب هذا الخط، فاقتُبِس منه، ووضع في طابعة، وأصبح الخط الرسمي لدولة قطر.