بعروض سينمائية لـ29 فيلمًا و3 ورش تدريبية.. اختتام المهرجان السينمائي الخليجي بالرياض

وتوج الحفل الختامي للمهرجان السينمائي الخليجي الفائزين بجوائز المهرجان، المرشحة من لجنة التحكيم برئاسة إبراهيم الحساوي من المملكة، وعضوية: بسام الذوادي من البحرين، وروضة آل ثاني من قطر، وخالد أمين من الكويت، ونجوم الغانم من الإمارات، وإبراهيم الزدجالي من عمان.