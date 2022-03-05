27 فنانًا عالميًا ومحليًا يعرضون أعمالهم في معرض "أماكن"

انطلقت في مدينة جدة، فعاليات النسخة التاسعة لمعرض "فن جدة 21,39" تحت عنوان "أماكن" بمشاركة 27 فناناً عالمياً ومحلياً والذي طال انتظاره بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا.
يُقام المعرض هذا العام بتنظيم ساك، مجموعة من عشّاق الفن والفنانين المحليّين برؤية وقيادة الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز، الذين يرغبون في المساهمة في المجتمع المحلي من خلال الترويج للفن والثقافة وبتنسيق فني من مؤرخة الفن والقيّمة الفنية فينيشيا بورتر، وهو متاح للجمهور في مقر ساك - جدة خلال الفترة من 3 مارس إلى 3 يونيو 2022م، ومن ثم ستستضيفه إثراء - الظّهران خلال الفترة من 30 يونيو إلى 30 سبتمبر 2022م.
واسم المعرض مستلهَم من أغنية الفنان محمد عبده بعنوان "الأماكن كلها مشتاقة لك"، حيث تطلب فينيشيا من الفنانين المشاركين أن "ينقلونا إلى مكانهم، أي المكان الذي يحبّونه... سواءً كان حقيقياً أم خيالياً".
وحول اختيار اسم المعرض، أوضحت فينيشيا قائلةً: "في اللحظة التي سمعت فيها تلك الأغنية، اتّضحت لي الفكرة".
وجرى تطوير الأعمال أثناء جائحة كوفيد العالمية عندما أصبح المنزل والأحلام والخيال بمثابة حبال النجاة التي تأخذنا بعيداً عن العزلة، إذ تُعد الأعمال الفنية لـ 27 فناناً ذات وقع خاص بغض النظر عما إذا كانت أعمالًا فنية خاصّة أو مستعارة. وتوضّح الأعمال الفنية من خلال لغة قوية، علاقة كل فنان بمكانه الخاص والتعبير عن ذلك بأساليب مختلفة تضمنت النيون، والرسم، وكتب الفنانين، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والشّعر والأفلام.