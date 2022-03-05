27 فنانًا عالميًا ومحليًا يعرضون أعمالهم في معرض "أماكن"

يُقام المعرض هذا العام بتنظيم ساك، مجموعة من عشّاق الفن والفنانين المحليّين برؤية وقيادة الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز، الذين يرغبون في المساهمة في المجتمع المحلي من خلال الترويج للفن والثقافة وبتنسيق فني من مؤرخة الفن والقيّمة الفنية فينيشيا بورتر، وهو متاح للجمهور في مقر ساك - جدة خلال الفترة من 3 مارس إلى 3 يونيو 2022م، ومن ثم ستستضيفه إثراء - الظّهران خلال الفترة من 30 يونيو إلى 30 سبتمبر 2022م.