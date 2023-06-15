استغرق إنتاجه 10 أشهر.. "سليق" ينافس على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في مهرجان آنسي

وسينافس الفيلم على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير في قسم "وجهات نظر" خلال المهرجان، حيث سيُعرض ضمن البرنامج الرسمي للمهرجان على مدى أربعة أيام، وتحكي قصة الفيلم كيف لطبقٍ محلي أن يكسر حاجز التواصل بين الجيران، وهو من نوعية أفلام "الرسوم المتحركة"، وقد استغرق إنتاجه نحو عشرة أشهر.