استغرق إنتاجه 10 أشهر.. "سليق" ينافس على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في مهرجان آنسي

أعلنت هيئة الأفلام اليوم عن مشاركة فيلم "سليق" للكاتبة والمخرجة السعودية أفنان باويان، الفائز في "ضوء لدعم الأفلام" بعرض في مهرجان "آنسي الدولي" لأفلام الرسوم المتحركة خلال المهرجان الذي يستمر حتى 17 من يونيو الجاري.
وسينافس الفيلم على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير في قسم "وجهات نظر" خلال المهرجان، حيث سيُعرض ضمن البرنامج الرسمي للمهرجان على مدى أربعة أيام، وتحكي قصة الفيلم كيف لطبقٍ محلي أن يكسر حاجز التواصل بين الجيران، وهو من نوعية أفلام "الرسوم المتحركة"، وقد استغرق إنتاجه نحو عشرة أشهر.
وتمتلك الكاتبة أفنان باويان خبرةً في كتابة السيناريوهات، والإشراف على النصوص السينمائية في عددٍ من الأفلام بنوعَيها الطويل والقصير، ومن أبرزها "المسافة صفر" و"آخر زيارة" و"أربعون عاماً وليلة" و"مدينة الملاهي" و"فيلم الأبطال".
ويُعد "مهرجان آنسي الدولي" للرسوم المتحركة فعالية عالمية مخصصة للرسوم المتحركة، والتي تجمع أهم الفاعلين في هذا المجال، وذلك للاحتفاء بتقنيات الرسوم المتحركة الإبداعية وأساليبها المتنوعة.