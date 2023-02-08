"المتاحف" تُسلط الضوء على ما تحويه نجران من قطع أثرية ثمينة

استعرضت هيئة المتاحف، ما تتضمنه منطقة نجران من آثار وقطع أثرية ثمينة، تم اكتشافها في العديد من المواقع الأثرية، كموقع الأخدود، ومنطقة حمى الثقافية، التي تعود إلى ما قبل الميلاد.