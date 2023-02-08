"المتاحف" تُسلط الضوء على ما تحويه نجران من قطع أثرية ثمينة

استعرضت هيئة المتاحف، ما تتضمنه منطقة نجران من آثار وقطع أثرية ثمينة، تم اكتشافها في العديد من المواقع الأثرية، كموقع الأخدود، ومنطقة حمى الثقافية، التي تعود إلى ما قبل الميلاد.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى "نجران تاريخ وحضارة"، الذي تنظمه جمعية الآثار والتاريخ بالمنطقة، بمركز الفعاليات والمؤتمرات على طريق الملك عبدالعزيز.
واستهدفت هيئة المتاحف، من خلال المعرض المُقام ضمن الفعاليات: إبراز هوية المنطقة، واستعراض تاريخها وثقافتها الأصيلة، وزيادة وعي واهتمام الزوار بالمتاحف؛ للحفاظ على التراث المادي وغير المادي وتعزيزه، وعرضه وتفسيره داخل المتحف؛ بغرض التثقيف والتعليم والترفيه، إضافة إلى تعريف الزوار والمهتمين بالخدمات التي تقدّمها الهيئة لإصدار التراخيص للأفراد والمؤسسات لإنشاء المتاحف الخاصة بهم؛ للإسهام في تنمية القطاع؛ مما يجلب العديد من الفرص الوظيفية والسياحية للمنطقة، ويسهم في رفع جودة المتاحف وفق المقاييس العالمية.