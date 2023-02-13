مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق مشروع "الانغماس اللغوي"

ويهدف المشروع إلى تطوير مهارات الدارسين التواصلية بطريقة الاندماج في المجتمع السعودي، والتعرف على إرثه وثقافته وعاداته، وممارسة اللغة في بيئتها الحقيقية، حيث يسعى المشروع إلى التعاون مع الجهات العالمية المعنية من خلال البرامج اللغوية الثقافية؛ تحقيقاً لأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في نشر وتعزيز اللغة العربية والعناية بها.