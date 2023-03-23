بشعار "حديث المكان".."إثراء" يطلق باقة من الحوارات الرمضانية عن أدب الرحلات

وتشهد فعاليات الدورة التي تستمر حتى 10 أبريل المقبل، ثلاثة حوارات موزعة كل يوم اثنين خلال شهر رمضان المبارك، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين في ذات المجال، الذين سيغوصون في قلب الموضوعات الثقافية الأكثر حضورًا في المشهد الثقافي، مع مشاركة الزوار المهتمين بهذا الشأن.