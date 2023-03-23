بشعار "حديث المكان".."إثراء" يطلق باقة من الحوارات الرمضانية عن أدب الرحلات

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران الاثنين المقبل، فعاليات الدورة السادسة من مجلس إثراء الثقافي، تحت شعار "حديث المكان"، والتي تتضمن سلسلة حوارات ثقافية عن مفهوم أدب الرحلة القديمة والمعاصرة، وانطباعات الرحّالة عن اكتشافاتهم وتجاربهم.
وتشهد فعاليات الدورة التي تستمر حتى 10 أبريل المقبل، ثلاثة حوارات موزعة كل يوم اثنين خلال شهر رمضان المبارك، وسط مشاركة نخبة من المتحدثين في ذات المجال، الذين سيغوصون في قلب الموضوعات الثقافية الأكثر حضورًا في المشهد الثقافي، مع مشاركة الزوار المهتمين بهذا الشأن.
وتستهل أولى الجلسات لمناقشة "الرحلة باعتبارها نصًا أدبيًا" بمشاركة الكاتب والشاعر نوري الجراح المشرف على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، والدكتور عبدالله الخضير، والكاتب الروائي المغربي شعيب حليفي، مع توقيع ثلاثة كتب تحت عناوين "الأفعوان الحجري" و"غربة بطعم كارتالا " و"أسفار لا تخشى الخيال".
وتتناول الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "ذاكرة المكان"، للحديث عن مفهوم الرحلة وتقنياتها، بمشاركة الرحالة ثواب السبيعي، وسعود العيدي، والمصور الرحالة حسين دغريري، فيما تستضيف الجلسة الثالثة والأخيرة المعنونة تحت "حكايا مُدن – إرث وتراث"، الأديب والمؤرخ الدكتور سليمان الذييب، والباحث في التاريخ والحضارة مشاري النشمي.
يذكر أن أدب الرحلات هو نوع من الأدب الذي يصوّر فيه الكاتب ما جرى له من أحداث وما صادفه من أمور أثناء رحلة قام بها لأحد البلدان، وتُعد كتب الرحلات من أهم المصادر الجغرافية والتاريخية والاجتماعية، لأن الكاتب يستقي المعلومات والحقائق من المشاهدة الحية، والتصوير المباشر، مما يجعل قراءتها غنية.