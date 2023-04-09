تسجيل 190 موقعًا أثريًّا جديدًا بمختلف مناطق المملكة في السجل الوطني للآثار

أعلنت هيئةُ التراث، اليوم، اعتمادَ تسجيل وتوثيق 190 موقعًا أثريًّا جديدًا في السجل الوطني للآثار، ليصبح عدد المواقع المسجّلة في السجل الوطني للأثار 8788 موقعًا أثريًّا في مختلف المناطق، تُمثل في مجملها إرثًا وطنيًّا يعكس الثراءَ التاريخي للمملكة.
وحظيت منطقة عسير بالنصيب الأكبر من هذه المواقع، بواقع 35 موقعًا، وتَلَتْها منطقة الجوف بـ32 موقعًا، ثم منطقة تبوك بواقع 31 موقعًا، وتَلَتْها منطقة حائل بـ23 موقعًا، ومنطقة القصيم بـ22 موقعًا، ثم منطقة الشرقية بـ20 موقعًا، ومنطقة جازان بـ11 موقعًا، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة بـ10 مواقع، و5 مواقع في منطقة الباحة، وأخيرًا موقع واحد في منطقة المدينة المنورة.
ويأتي تسجيل هذه المواقع استنادًا إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/ 1/ 1436هـ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمّن تفويضَ الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في سجل الآثار الوطني.
ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة التراث في اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة، وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للآثار، ومن ثَم إسقاطها على خرائط رقمية تُمكّن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، وبناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجرى عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة.
ودعت هيئة التراث، المواطنين والمهتمين، إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية المكتشفة؛ لتتمكّن الهيئة من الوصول إليها، ومن ثَم تسجيلها، من خلال منصة بلاغ: https://contactcenter.moc.gov.sa
وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة تويتر، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوهًا إلى وعي المواطن ودوره بوصفه شريكًا أساسيًّا في المحافظة على تراث وطنه وتنميته.