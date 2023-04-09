ثقافة

تسجيل 190 موقعًا أثريًّا جديدًا بمختلف مناطق المملكة في السجل الوطني للآثار

هيئة التراث: حظيت منطقةُ عسير بالنصيب الأكبر من هذه المواقع بواقع 35 موقعًا